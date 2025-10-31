海上保安庁の特殊救難隊発足50年を記念して行われた式典＝31日午後、横浜市海難対応を専門とする海上保安庁の特殊救難隊が発足50年となり、横浜市で31日、記念式典が開かれた。高度な技術と知識で各地の大規模事故などに対応してきた実績に対し、瀬口良夫長官は、国内外で高い信頼を得ていると評価。「スペシャリストとして成長し続けるために精進してほしい」と激励した。同隊は第3管区海上保安本部（横浜）の所属で、羽田空