自走式ロープウェー開発の新興企業「ジップ・インフラストラクチャー」が、本社を置く福島県南相馬市で社会実装に向けた実証を本格化させる。試験線の一部が市内に完成し、２８日に開所式が行われた。渋滞や運転手不足といった地域の交通課題を解決する次世代の交通システムとして注目を集めている。（山波愛）自走式ロープウェーの名称は「Ｚｉｐｐａｒ（ジッパー）」。同社によると、建設費は１キロ・メートルあたり１０億〜