関東ではこのあと激しい雨が予想されています。千葉・袖ケ浦市の東京ドイツ村から、宮本真綾キャスターが31日午後4時40分現在の様子をお伝えします。午後1時ごろから霧雨が降ってきて、そのあとバッと雨脚が強くなり、先ほどからパラパラと降り始めました。また空を見てみても、分厚い雲に覆われていて、31日は日差しが出る瞬間は一度もありませんでした。奥の山々を見てみても、霧がうっすらとかかっていることが分かります。また