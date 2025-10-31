俳優の山田裕貴（35歳）が、10月31日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。ドジャースの山本由伸投手（27歳）と“やり取りする仲”だと明かした。山田はこの日、映画「爆弾」の宣伝を兼ねて、佐藤二朗と共に番組に生出演。ドジャースが戦うワールドシリーズの情報を伝える中で、山田は「山本由伸投手とは、実はメッセージでやり取りしてる」と明かし、バナナマン・設楽統やカンニング竹山から驚きの声が