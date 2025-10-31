東京六大学野球連盟創設１００周年記念イヤーの最後の公式戦となる早慶戦が、１１月１日から神宮で行われる。早大は３１日、東京・西東京市東伏見のグラウンドで最終調整後、ユニホーム授与式を行い、大事な戦いへ士気を高めた。楽天のドラフト２位でエースの伊藤樹（４年＝仙台育英）は「これまでリーグ戦では６１試合投げてきたんですが、ラストとなると、寂しい気持ちもあります。今後なかなか神宮のマウンドで投げられない