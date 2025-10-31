俳優のブラッド・ピット（６１）が、元妻アンジェリーナ・ジョリー（５０）とのフランスのワイナリー「シャトー・ミラヴァル」を巡る訴訟で、アンジェリーナ側の主張に対し「継続的な誤誘導がある」と批判した。２人は２０１６年に別居し、２０２４年に離婚が成立したが、アンジェリーナが２０２１年に自身の持ち分を第三者に売却したことをきっかけに法廷闘争が続いている。 【写真】ラブ