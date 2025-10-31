高市早苗首相を巡る発言で炎上中の“大物女優”が、またも大荒れしている模様だ。【写真】東ちづる、矛盾だらけの火消し投稿10月28日、トランプ大統領と日米首脳会談を開いた高市首相。同日にはともに横須賀米軍基地を視察したが、その際の何度も飛び跳ねたりといったオーバーリアクションや、背の高いトランプ大統領を見上げる高市首相の“上目遣い”がさまざまな物議を醸している。「媚びと過剰適応でのし上がってきた」問題