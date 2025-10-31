元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が31日、自身のインスタグラムを更新。人気女優らとの写真が反響を呼んでいる。山本は「Halloween」と書き出し、NMB時代の仲間である女優の古賀成美、三田麻央との3ショットをアップ。またメーク中の動画も公開し、ハッシュタグで「顔の落書きは笑って大変でした」と解説した。この投稿にフォロワーからは「楽しそうやん！」「すごっ！手書きだったの」「ヴァ最高」「ヴァタ