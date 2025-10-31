連合は31日、東京都内で開いた春闘関連集会で、高市早苗首相の「労働時間規制の緩和検討」の指示に対し「時間外労働の上限規制は過労死認定ラインであり、緩和は働き方改革の逆行にほかならない」と抗議する緊急アピールを出した。