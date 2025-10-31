そごうのロゴそごう・西武は31日、2026年から全店で元日を休業にすると発表した。従業員の就労環境の改善を目的に、2日に初売りを始める。百貨店では近年、初売りの開始日を遅らせる動きが広がっており、大手では軒並み元日が休業となる。そごう・西武は13年から全店で元日に営業してきたが、25年から西武池袋本店（東京）やそごう広島店などで取りやめた。そごう横浜店を含む6店舗では初売りを実施していた。27年以降の方針