【リオデジャネイロ＝大月美佳】昨年９月に死去した南米ペルーのアルベルト・フジモリ元大統領の長女ケイコ氏（５０）は３０日、来年４月の大統領選への立候補を表明した。過去３回、大統領選に出馬したが、いずれも決選投票で敗れ、今回が４度目の挑戦となる。ケイコ氏は同日、北部トルヒヨで開かれた集会で、自らが党首を務める中道右派「人民勢力党」から立候補すると宣言。テロ対策やインフレ抑制など父の業績をアピールし