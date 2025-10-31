目の健康のために、どういった行動をすべきなのか。眼科医の栗原大智さんは「例えば、よく言われるブルーベリーには視力が改善する根拠はない。また、ブルーライトカットのメガネは子供が常用すると、近視リスクを高める恐れがある」という――。（第1回）※本稿は、栗原大智『眼科専門医が教える最新知識 スマホ時代の「眼」のメンテナンス』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／n-s-d※写真はイメージで