ワールドシリーズ3勝2敗でブルージェイズが世界一へ王手をかけています。ドジャースの大谷翔平選手は第1戦、7回にホームランを放つと、第3戦では2本のホームラン含む4打数4安打、4つの申告敬遠で9打席連続出塁の記録を打ち立てました。しかし、第4戦、第5戦は無安打で終えています。第6戦に先発するブルージェイズのケビン・ガウスマン投手はレギュラーシーズン32試合に登板し、先発ローテーションを守ると10勝11敗、防御率3.59を