LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜アルマトイ線を2026年5月31日に開設する。ワルシャワ発が火・木・土・日曜、アルマトイ発が月・水・金・日曜の週4往復を運航する。冬スケジュールには週3往復とする。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が6時間20分、アルマトイ発が7時間20分。ポーランドにとって、カザフスタンは中央アジアの主要貿易相手国の一つ。ビジネスや観光での利用を想定する。これにより、