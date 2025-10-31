メキシコで不運な展開に苦しんだ角田(C)Getty Images果たして、角田裕毅のレッドブルとの未来はどうなるのか。今季のF1も残り4戦となる中、25歳の去就における話題は尽きない。現状として、「チームに貢献できる」と判断するための結果が何よりも求められている角田。去る10月26日に決勝を迎えた第20戦メキシコGPでは、11番手と低迷。レース中盤まで入賞圏内で周回を重ねていたものの、37周目のピットインでタイヤ交換作業中の