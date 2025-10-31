大正時代の華やかな社交界で今ならインフルエンサーのように注目を集めた女性がいた。ノンフィクション作家の平山亜佐子さんは「江木欣々が出した性の指南書『女閨訓』には、夫をよろこばせるためならなんでもやれ、という欣々のエキセントリックな思想が垣間見える」という――。※本稿は、平山亜佐子『戦前エキセントリックウーマン列伝』（左右社）の一部を再編集したものです。江木欣々。『書品（73）』東洋書道協会、1956年