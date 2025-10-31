テレビや雑誌などのメディアで紹介されることの多い人気店「焼肉こじま」が、2025年11月1日（土）に新店舗（大阪市東住吉区針中野）をオープンする。それを記念して、今回「半額祭」を開催する。※期間：2025年11月1日（土）〜11月30日（日）まで【開店記念・半額祭】※表記は税別・厚切りタン1,399円 → 699円・極冷麺899円 → 449円・黒毛和牛大トロカルビ999円 → 499円・特選和牛ハラミユッケ1,699円 → 849円※ハイ