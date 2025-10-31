「のぼうの城」も知られる和田竜が、"伊賀忍者の里"伊賀国で起きた"天正伊賀の乱"を題材とし、常勝を誇った織田氏が伊賀の忍者衆に苦戦を強いられたという実話を娯楽色たっぷりに書き上げた小説を映画化したのが2017年の「忍びの国」だ。「予告犯」「殿、利息でござる！」の中村義洋監督がメガホンをとり、主演を大野智が務めた。織田信長が天下統一に向かって突き進む時代、攻め入ることができなかった唯一の場所「伊賀の国」。そ