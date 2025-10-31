「築地銀だこ」などを展開するホットランドホールディングスは、米メジャーリーグのワールドシリーズでロサンゼルス･ドジャースが優勝したら値引きする「優勝記念セール」を予定している。同社が2025年10月24日に発表した。ドジャースが“2年連続のワールドシリーズ優勝”を果たした場合に行うものとし、定番商品および期間限定商品のたこ焼き(8個入)を、全品100円値引きする予定。コラボ商品など一部商品は対象外となる。実施期間