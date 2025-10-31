大阪・なんばの商業施設の入り口に、６０代の女性が運転する車が突っ込み、近くにいた男性が巻き込まれてケガをしました。ガードレールを押し倒し、ガラス扉を突き破って停車した青の乗用車。事故が起きたのは、大阪市浪速区の商業施設「なんばＣＩＴＹ」の東側出入り口で、きょう１０月３０日の正午前、６８歳の女性が運転する普通乗用車が突っ込みました。近くにいた３０代の男性が巻き込まれ、首や足にケガをしたという