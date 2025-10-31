10·î31Æü¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¡ÖÇµÌÚºä46¡¦¶âÀî¼ÓÌí¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ªº£Æü¤Ï¼ÓÌí¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢RayÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢´ë²èÊÌ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³«¡£¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤Í♡¡Ú´ë²èÊÌ¡ÛRayÊÔ½¸Éô¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥ÈCheck! ¾¼ÏÂ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î♡2025Ç¯3·î¹æ¤Îº£¤³¤½Ãå¤¿¤¤♡ ¤é¤Ö¤Ê¥ì¥È¥íÉþÂçÁ´¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿º°¥Ö¥ì¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾¼ÏÂ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥³