来季J2降格が決まったJ1湘南ベルマーレは31日、山口智監督（47）が今季限りで退任すると発表した。現役時代にG大阪や千葉などでプレーした山口監督は21年から湘南のコーチを務め、同年9月に浮島敏前監督の契約解除を受けて監督に初就任。同年から昨季まで16位、12位、15位、15位と残留争いのシーズンが続いた。指揮5年目の今季は開幕3連勝で首位に浮上する好発進を見せたものの、以降は勝ち星を伸ばせず。5月中旬から今月26日