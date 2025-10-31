北海道教育大学に爆破予告のメールが届いていたことがわかりました。大学では付属学校を含む道内すべてのキャンパスへの入構を禁止し、対応にあたっています。北海道教育大学によりますと、１０月３０日夜に爆破予告のメールが届き、３１日朝に出勤した関係者が気がついて警察に通報したということです。これを受け大学では、午後１時から付属学校を含む道内すべてのキャンパスへの立ち入りを禁止しています。（学生）