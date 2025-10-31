Jルヴァン杯決勝を前に、写真に納まる（左から）柏・ロドリゲス監督、古賀、広島・佐々木、スキッベ監督＝31日、国立競技場JリーグのYBCルヴァン・カップは11月1日、東京・国立競技場で決勝が行われ、12大会ぶり3度目の優勝を目指す柏と、3大会ぶり2度目の制覇を狙う広島が激突する。両チームは31日、試合会場で公式練習した。今季J1では2戦2分け。リラックスした表情で最終調整した広島の佐々木主将は「決着をつけるのにふさ