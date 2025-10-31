【ニューヨーク＝金子靖志】国連のファルハン・ハク事務総長副報道官は３０日、トランプ米大統領が「核実験の再開」を国防総省に指示したことについて「核実験は決して許容されない」とのアントニオ・グテレス事務総長のメッセージを伝えた。ニューヨークの国連本部で開かれた定例記者会見で語った。ハク氏は、「過去８０年間に、２０００回超の核実験が残した壊滅的な遺産を忘れてはならない」と指摘したうえで、「現在の核リ