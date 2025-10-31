11月1日（土）は、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら関東から東北の太平洋側付近を北上し、夜には千島近海に進む見込みです。また、日本付近の上空にはこの時季としては強い寒気が流入する見通しです。このため、北日本や北陸では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所があるでしょう。東日本太平洋側でも明け方頃までは雨が降り非常に激しい雷雨となる所もありますが、次第に天気は回復に向かう見込みです。また、風も強