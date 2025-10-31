3連休は低気圧や上空の寒気の影響を受けて、北海道や東北、中部山岳の標高の高い山で雪が降るところが多いでしょう。特に3日の寒気がこの時期としてはかなり強く、大気の状態が不安定になります。北アルプスでは一気に積雪が増加する可能性があり警戒が必要です。晴れる太平洋側でも標高が高いところでは風が強まるため、やや標高を落として中低山で紅葉狩りを楽しむことをおすすめします。衛星画像3連休は荒れた天気でスタート