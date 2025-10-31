片思いしている男性がフリーになったら、自分をアピールするチャンス！とばかりに意気込む人は多いでしょう。特に、相手が元カノに未練を残している場合は、積極的な働きかけが必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「元カノを忘れられない男子を振り向かせるアプローチ」をご紹介します。【１】「私が彼女を忘れさせてあげる！」と思い切って交際を申し込む「相手が元気を取