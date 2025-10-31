「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）が３１日までに自身のＳＮＳを更新。ハロウィーンショットを披露した。インスタグラムに「お友達とハロウィンメイクしたのです」（原文ママ）とつづり、ハロウィーンメイクをした姿を公開。最後に「明日は仮装したの上げるので待っててくださいっ」と呼びかけた。この投稿にファンからは「わあああああああああ！！！かわいい