巨人・西舘勇陽投手が３１日、秋季キャンプ３日目にブルペン入りし、２２０球超えの熱投を見せた。ジャイアンツタウンスタジアムで午前中に２度に分けて投球練習を実施。チームで取り組む「投げ込み」を体現し「投げていく中で『これがやりたい』と出てきたらそれをやろう、という感じで。結果的に（球数が増えた）って感じです。各球種のリリースのインパクトのタイミングというのが大体分かってくる。数を投げてイメージを合わ