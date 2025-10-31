今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。１〜８区と補欠５人の区間登録が３１日、発表され、７年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）を補欠に登録した。原晋監督（５８）が「駅伝男」として絶対の信頼を寄せる黒田朝日に