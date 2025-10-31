自殺願望のあった女性に薬を飲ませてこん睡状態にさせた上、金品を奪おうとしたとして、18歳の男が逮捕されました。男は女性に「一緒に死にましょう」と持ちかけていました。昏酔（こんすい）強盗未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県大野城市の無職の18歳の男です。警察によりますと、男は10月18日、大野城市下大利団地の河川敷で、愛知県に住む専門学生の19歳の女性に抗アレルギー剤を飲ませてこん睡状態にした上、金品を奪