この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 かわいいが渋滞…まん丸おめめの黒猫ちゃんに5.5万いいね ご紹介するのはうに2才(@uni_kuroneko)さんによる、とってもキュートな黒猫ちゃんに関する投稿です。ペットと一緒に暮らす人は、ペットのかわいい