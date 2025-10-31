お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が31日までに自身のインスタグラムを更新。大リーグ・ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズを現地観戦したことを報告した。庄司は「歴史的試合を観戦出来て幸せでした」と投稿。続けて「ドジャース劇的サヨナラ勝利の瞬間」「トロント・ロジャースセンターでアウェーの空気をビシバシ感じながら応援した山本由伸投手完投試合」と記し、大谷翔平が2本塁打を含む4安打を放ち、ドジャー