アイドルグループ・乃木坂46のメンバーで東京藝術大学に在学中の池田瑛紗が、10月31日発売のグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.10の表紙＆裏表紙を飾りました。また収録カットの一部が公開されました。【写真】美貌と知性を兼ね備えた乃木坂46池田瑛紗さん乃木坂46の超人気メンバーにして、現役藝大生として個展開催も間近に控える池田さん。巻頭特大グラビアでは、アイドルとして、そして表現者としての彼女に迫ります。ロ