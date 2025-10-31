学歴詐称疑惑が指摘される静岡県伊東市の田久保真紀市長に対する2度目の不信任決議案がきょうの臨時議会で可決され、田久保市長の失職が決まりました。田久保市長は次の市長選に出馬するかどうかについては明言を避けました。自らの失職が決まった瞬間、田久保市長は口をキュッと結び、視線はじっと前に向けられていました。きょう開かれた伊東市議会の臨時会。補正予算案などが審議された後、田久保市長に対する2度目の不信任決議