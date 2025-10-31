まもなく日中首脳会談が行われます。会談の注目点はどこになるのでしょうか?日中首脳会談が行われるのは、去年11月の石破総理と習近平国家主席がペルーのAPECで会談して以来、1年ぶりです。今回はもちろん高市総理にかわって初めての会談となります。靖国参拝や台湾問題、また歴史認識をめぐる姿勢、また中国国内の人権問題に対する積極的な発言を高市総理がしていることもあり、中国側は高市総理に警戒感を抱いていました。そのた