三菱UFJ銀行など国内大手5行は31日、11月に適用する住宅ローン金利を発表した。契約者の大半が選ぶ変動型は、5行とも前月と同じ0.595〜0.925％に据え置いた。10年固定型は三菱UFJ銀と三井住友信託銀行の2行が引き上げた。最優遇の変動金利は、三菱UFJ銀が0.595％、りそな銀行が0.640％と設定。三井住友信託銀が0.730％、みずほ銀行が0.775％と続いた。三井住友銀行は0.925％と決めた。10年固定の最優遇金利はみずほ銀が2.100