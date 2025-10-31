東京ビッグサイトで始まった「ジャパンモビリティショー」の一般公開＝31日午後、東京都江東区自動車をはじめとしたさまざまな乗り物をPRする「ジャパンモビリティショー」の一般公開が31日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で始まった。各社が力を入れている滑らかな輪郭のコンセプトカー（試作車）や最新技術を搭載した発売間近の新型車に来場客が熱い視線を送っていた。11月9日までで、100万人の来場を目指す。トヨタ自動