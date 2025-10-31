名古屋港水族館（名古屋市港区）は、８月に１６歳で死んだ国内唯一の雄のシャチ「アース」の写真展を、館内で開いている。アースは２０１５年１２月に来館。国内最大だった体長６メートル、重さ３・７トンの体を生かしたジャンプなどが人気を集めていた。死後、別れを惜しむ手紙や花が全国から３０００件以上届いたことを受け、ファンに感謝の気持ちを伝えようと企画。プールで泳いでいる様子など計１１枚が展示されている。