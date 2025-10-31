入院患者への暴行事件が起きた「旧滝山病院」で、暴行を受けた患者とは別に入院中に死亡した患者の遺族が、当時の院長らに8800万円あまりの賠償を求める訴えを起こしました。東京・八王子市の精神科病院・旧滝山病院では2023年2月、複数の看護師が患者らに暴行していたことが明らかとなっています。暴行を受けた患者とは別の入院中に死亡した患者3人の遺族がきょう、当時の院長らにあわせて8800万円あまりの賠償を求める訴えを東京