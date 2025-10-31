注目の日中首脳会談について中国側の思惑と反応について、北京から柳沢支局長に伝えてもらいます。アメリカとの対立が長期化するのは避けられない中、日本を少しでも引き留めておく狙いがあります。今回の首脳会談を受けたのは、水面下で中国側の急転直下の決断があったようで、ある中国共産党関係者は、「驚いた。私はやらないと思っていた」と話していました。中国は高市首相を強く警戒していて、習主席が高市首相就任の際に、祝