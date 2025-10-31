注目の日中首脳会談について日本側の思惑と反応について、高市首相に同行している渡邊記者に伝えてもらいます。日本側の狙いは大きく2つあります。ひとつめは「建設的で安定的な日中関係を築いて行きましょう」という大方針を、高市首相と習近平主席で一致させること、です。日中両政府はこれまで、歴史認識など、両国の違いは脇に置いて、人的交流など、日中の利益が共通する分野では協力していきましょう、という方針を進めてき