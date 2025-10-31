三重県南伊勢町にあるスーパー「サンバードコトブキ」は、名物の焼きサバ寿司をはじめ、地元でとれた新鮮な魚や手作り総菜が並び、地域の人々の暮らしを支えています。亡き両親の思いを受け継いだ3代目女性店主の奮闘に密着しました。 ■名物は香ばしい「焼きサバ寿司」…港町で唯一のスーパー 三重県の港町に、昭和38年創業のローカルスーパー「サンバードコ