きょう開幕した「樋口久子 三菱電機レディス」にて、1イーグル・6バーディ・1ダブルボギーの「66」をマークし、荒木優奈とともに首位発進を決めた都玲華。彼女の魅力と言えば、思い切りのいいスイングと平均240ヤードを超える飛距離。そんな都のスイングを、コーチである石井忍が解説する。【連続写真】手元が体の正面から外れず、沈み込みで捻転差を最大化！ 都玲華の豪快ドライバースイング◇手元が体の正面から外れないスイング