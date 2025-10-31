燃料費、光熱費の高騰が、街の銭湯を直撃しています。 【写真を見る】燃料･光熱費の高騰が銭湯を直撃…｢高温サウナにこだわり｣も電気代は月50万円超 高市総理に期待 ｢電気･ガス値下げになれば本当にありがたい｣ （高市早苗総理 10月24日所信表明演説）「暮らしの安心を確実かつ迅速に届けます。寒さが厳しい冬の間の電気・ガス料金の支援も行います」 高市総理は所信表明演説で、物価高対策に最優先で取り組む考えを強調しまし