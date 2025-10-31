巨人は31日、24年ドラフト1位の石塚裕惺内野手、同3位の荒巻悠内野手、育成の田村朋輝投手、代木大和投手をオーストラリア・ウインターリーグに派遣すると発表した。4選手ともにアデレード・ジャイアンツ（本拠地・アデレード）に所属する。