高市首相は３１日、訪問先の韓国・慶州（キョンジュ）で、中国の習近平（シージンピン）国家主席と初めて会談し、日中の「戦略的互恵関係」の推進を確認した。首相は会談で「日中間の懸案と課題を減らして、協力を増やし、具体的に成果を出していきたい」と述べた。習氏は「建設的で安定した関係の構築に力を入れていく」と語った。首相は会談後、記者団に「東・南シナ海での（中国の）行動に懸念を伝えた」と明らかにした。