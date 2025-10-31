マイナンバーカード（手前）と健康保険証会社員や公務員らの健康保険証（従来型）はあと1カ月で有効期限が切れる。新規発行が昨年12月に停止され「最長で1年間は有効」としてきた経過措置が12月1日に終了するためだ。期限切れの対象は計約7800万人に上る。自営業者の多くと75歳以上の保険証は先立つ7月に期限が切れており、12月2日以降は「マイナ保険証」の利用が基本となる。厚生労働省は、マイナ保険証を所持していても実際に