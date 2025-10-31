俳優の坂口健太郎（３４）が３１日、都内で行われた主演を務める映画「盤上の向日葵」の公開初日舞台挨拶に、渡辺謙（６６）らと登壇した。髪の毛をさっぱりとした短髪にした坂口、イメージチェンジした姿で観客を驚かせた。口ひげと顎ひげも生やしており、すっかりワイルドな雰囲気となった。理由を「（今作の）初日のために…」と冗談めかしつつ、「ちょっと役で大変な役を（やっている）。大変な役が多い」と、役作りの一環